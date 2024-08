Reisorganisaties: Noord-Korea opent grenzen voor toeristen in december

In december stelt Noord-Korea de grenzen weer open voor buitenlandse toeristen. In ieder geval voor buitenlanders die naar de noordoostelijke stad Samjiyon willen, maar mogelijk worden ook andere delen van het land weer toegankelijk. Dat melden verschillende reisorganisaties.

Noord-Korea laat sinds het begin van de coronapandemie in januari 2020 geen buitenlandse toeristen meer toe. Pas dit jaar was voor het eerst weer een handjevol Russische toeristen welkom. De aankondiging lijkt erop te wijzen dat het Stalinistische land klaar is om de grenzen te heropenen voor grotere groepen buitenlanders.

"We hebben bevestiging ontvangen van onze lokale partner dat het toerisme naar Samjiyon en waarschijnlijk ook de rest van het land officieel zal worden hervat in december 2024," meldt het in Beijing gevestigde reisbureau Koryo Tours op haar website. Ook KTG Tours, een andere reisorganisatie, zegt komende winter reizen naar Samjiyon aan te gaan bieden.

'Socialistische utopie'

Noord-Korea bouwt in Samjiyon, een stad vlakbij de Chinese grens, aan wat het een "socialistische utopie" noemt, een "modelstad" met nieuwe appartementen, hotels, een ski-resort en commerciële, culturele en medische faciliteiten.

Het land heeft ook plannen voor een megastrandresort bij Wonsan-Kalma, aan de Noord-Koreaanse oostkust. Dat zou in mei volgend jaar open moeten gaan.

Buitenlandse toeristen kunnen niet op eigen houtje door Noord-Korea reizen, maar alleen meedoen met georganiseerde rondreizen van door het regime erkende reisbureau's.