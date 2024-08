Dood na ingreep in Turkije: 'Influencers stimuleren medisch toerisme'

Aleyna Bozkurt uit Druten was pas 24 jaar, stond op het punt om te gaan trouwen en vloog nog even naar Turkije voor een cosmetische ingreep. Daar overleed ze, na de operatie die zeven uur duurde.

Zo'n sterfgeval is uitzonderlijk, maar complicaties na een cosmetische behandeling in het buitenland komen vaak voor. De familie van Aleyna wijst naar de rol van sociale media, en ook experts zien dat zeker jongeren plastische chirurgie normaler zijn gaan vinden door online influencers.

Drie operaties in één

"Dit soort meiden wordt beïnvloed door advertenties op sociale media waar heel heftige operaties worden gepresenteerd alsof die niets voorstellen", zegt Aleyna's oom Haci Aslan. "Alsof je lachend een operatiekamer in gaat. Ze hebben daardoor totaal geen idee wat voor een aanslag dat is op hun lichaam."

Op vakantie in Turkije belt Aleyna half juli haar ouders met de boodschap dat ze besloten heeft liposuctie, een buikwandcorrectie en nog een andere ingreep te ondergaan in een privéziekenhuis in Izmir. Ook Aslan spreekt z'n nichtje nog telefonisch. "Het was een forse ingreep, drie operaties in één. In Nederland zouden ze dat in drie keer doen. Maar ze zag er totaal de risico's niet van in."

Na de operatie blijft Aleyna nog twee dagen in het ziekenhuis. Eenmaal buiten, bij het instappen in het taxibusje dat haar naar het vakantiehuis moet brengen, zakt Aleyna in elkaar. Reanimatie mag niet meer baten. "Daarna was het vrij snel voorbij", zegt Aslan.