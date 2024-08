Mbappé helpt Real Madrid bij debuut aan Super Cup ten koste van Atalanta

Kylian Mbappé kent een geweldige start bij Real Madrid. De Franse steraanvaller hielp de Madrilenen met de 2-0 aan de Europese Super Cup in Warschau en liet zo Atalanta Bergamo met lege handen achter.

Real Madrid is daarmee de eerste club die de Super Cup zes keer wist te winnen.

Een hele vakantie was erdoor verpest, grapte Real Madrid-coach Carlo Ancelotti. Nu hij ook de beschikking had over Mbappé was het nog lastiger geworden om te kiezen wie hij in zijn aanvalslinie zou opstellen. Een vakantie lang piekeren zorgde ervoor dat Rodrygo, Mbappé en Vinícius Júnior het woensdagavond voor de Champions League-winnaar mochten doen.

Een aanvalslinie waar je op het eerste oog bang van moet worden als tegenstander, maar daar dacht Europa League-winnaar Atlanta toch echt anders over. De Italianen kenden geen angst en verdedigden uitstekend. Nieuwkomer Isak Hien liet Mbappé maar weinig momenten ontsnappen.

De enige keer dat de Fransman wel de ruimte kreeg, schoot Mbappé tegen het lichaam van de Zweedse Atalanta-verdediger aan.

Twee keer de lat

Doordat Atalanta-trainer Gian Piero Gasperini het organisatorisch goed voor elkaar had, kreeg de ploeg zelf ook mogelijkheden. Marten de Roon, de enige Nederlander die mocht starten (Mitchell Bakker begon op de bank), schoot via het hoofd van Militão op de lat.

Real Madrid trof vlak voor de rust ook de lat via Rodrygo. Dat waren de spaarzame hoogtepuntjes van de eerste helft.