Vrouwen Ajax behouden ongeslagen status met krappe zege op Excelsior

Nadat Marjolijn van den Bighelaar de lat had geraakt bezorgde Hoekstra Ajax een kwartier voor tijd alsnog voor de zege, door de bal beheerst in de verre hoek te schieten.

Tien minuten na rust was Coelho Aurelio dicht bij een goal voor Excelsior, maar Lize Kop, vorige maand eerste keeper bij Oranje, kon de bal uit de lucht plukken.

Ajax won de eerste vijf duels, maar had moeite tot scoren te komen tegen de hekkensluiter. Nikita Tromp kreeg voor rust de grootste kans, maar stuitte op keeper Isa Pothof.

Dankzij een doelpunt van invalster Isabelle Hoekstra blijft Ajax ongeslagen in de Vrouwen Eredivisie. De Amsterdammers boekten een benauwde zege op Excelsior, dat dit seizoen nog geen wedstrijd wist te winnen.

