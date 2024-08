Nog maar één renster over: hoe kwam 'amateuristisch' Oezbeeks team in Tour terecht?

Een beetje ongemakkelijk was het wel: alsof een familie de afslag naar de camping had gemist en plots in de Tour de France Femmes was beland.

Onwennig kachelde de camper van de Oezbeekse wielerploeg Tashkent City vanochtend in de colonne ploegbussen naar de start in Valkenburg. Waar de grote bussen naar links draaiden, stuurde Tashkent de krakende camper naar rechts, een andere parkeerplaats op.

Weggestopt in een hoekje, zonder een zwerm wielerfans in de buurt, stapten slechts drie rensters uit die tussen een paar koelboxen op campingstoeltjes neerploften onder de luifel.

Nog één renster over

Drie rensters? En de andere vier dan? Die waren maandag in de openingsetappe al direct afgestapt. Na de finish van de vierde etappe in Luik was er nog maar eentje over, de Oezbeeks kampioen Yanina Kuskova (22).

De Tour is veel te zwaar voor de jonge Oezbeekse vrouwen. Waarom fietsen ze dan mee? Achter de raadselachtige deelname van de ploeg uit Oezbekistan schuilt een discutabele reden.

De wielrensters kregen een wildcard van de organisatie, omdat zij in 2023 een van de twee beste continentale ploegen (tweede niveau) van de wereld waren. "We waren verplicht ze uit te nodigen", zei de Tour-leiding.