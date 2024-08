Toegejuichte Van de Velde en Immers beginnen EK beachvolleybal met zege

Steven van de Velde en Matthew Immers hebben hun eerste wedstrijd na de Olympische Spelen gewonnen. In hun openingsduel op de EK beachvolleybal versloeg het Nederlandse duo, dat in Parijs tot de achtste finales kwam, de Duitsers Paul Henning en Maximilian Just in twee sets: 21-15, 21-17.

In Den Haag werd Van de Velde, anders dan in Parijs, luid gesteund door het publiek. Tijdens de Spelen waren het juist fluitconcerten die de boventoon voerden, vanwege zijn verleden als zedendelinquent.

Van de Velde overwoog vanwege de controverse om tijdens de Spelen naar huis te gaan, maar besloot het toernooi toch uit te spelen.

Enkele dagen na het einde van de Spelen kwam hij in eigen land dus weer in actie op de EK. Hij had samen met Immers weinig moeite met het Duitse duo, de nummer 29 van de plaatsingslijst.

Brouwer en Meeuwsen verliezen

Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen zijn hun laatste toernooi als koppel begonnen met een nederlaag. In Den Haag verloor het tweetal in drie sets van het Tsjechische duo Jakub Sepka en Jiri Sedlak: 26-24, 16-21, 14-16.