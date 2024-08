Wie is sneller, Warholm of Duplantis? Ongewone strijd tussen atletieksterren op 100 meter

Spektakel op de atletiekbaan. Armand 'Mondo' Duplantis, wereldrecordhouder in het polsstokhoogspringen, en 400 meter horden-loper Karsten Warholm gaan met elkaar uitvechten wie het snelste is over 100 meter.

De twee nemen het op 4 september, een dag voor de Diamond League-wedstrijd in Zürich, tegen elkaar op in een soort demonstratiewedstrijd. De aanleiding van deze wedstrijd is een filmpje dat vorig jaar op YouTube werd geplaatst. Daarin vroegen de twee zich af wie de snelste van hen zou zijn.

"Het is wel beschamender voor mij als ik van jou verlies, dat is erger dan andersom", zei Warholm, wereldrecordhouder op de 400 meter horden.