Hoge Raad: zzp-overeenkomst telt niet, het gaat om de praktijk

Zzp'ers die vinden dat ze eigenlijk in dienst zijn, hebben voortaan meer munitie om een arbeidscontract of bijvoorbeeld een ontslagvergoeding af te dwingen. Dat komt door een uitspraak van de Hoge Raad, de hoogste rechtsinstantie van het land. Die oordeelde vandaag dat het niet uitmaakt wat er in een overeenkomst wordt vastgelegd, maar dat het gaat om hoe de arbeidsrelatie er in de praktijk uitziet.

Als een zzp'er en een werkgever een overeenkomst hebben, dan is de intentie dat het werk op freelancebasis is. Dat is al jaren voor rechters het belangrijkst. Ook als de zzp'er in de praktijk hetzelfde werk doet als collega's met een arbeidscontract, kan de zzp'er geen arbeidscontract afdwingen, als hij dat zou willen.

Die weg ligt met het arrest van de Hoge Raad meer open, concludeert arbeidsjurist Pascal Besselink van juridisch dienstverlener DAS. "Als je als zelfstandige verpleegkundige of bouwvakker hetzelfde werk doet als collega's in dienst, en je bent daar niet tevreden mee, dan is deze uitspraak een stok om mee te slaan."

Maar in de discussie die je dan gaat voeren spelen ook andere zaken mee, waarschuwt Besselink. "Is er bijvoorbeeld sprake van een gezagsverhouding? Mag je zelf je vervanger aanwijzen? Heb je recht op loon tijdens ziekte? Word je verplicht bepaalde kleding te dragen? Het debat hierover vindt nog steeds plaats."

Bonden tevreden