Kelderman komt weer net tekort voor eerste zege in negen jaar, Nys wint in Polen

Het is Wilco Kelderman opnieuw net niet gelukt zijn eerste ritzege in negen jaar te boeken. De 33-jarige renner van Visma-Lease a Bike kwam in de derde etappe in de Ronde van Polen als derde over de finish.

De sprint bergop werd gewonnen door Thibau Nys, die Kelderman maandag in de eerste etappe ook al nipt van de zege hield. De Italiaan Diego Ulissi kwam na 156 kilometer koers als tweede over de finish, vlak voor Kelderman.

In 2015 boekte Kelderman zijn laatste zege, bij de NK tijdrijden. Sindsdien eindigde hij meer dan 150 keer in de top tien, maar winnen lukt maar niet.

In het algemeen klassement zakt Kelderman van de tweede naar de derde plaats. Zijn Deense ploeggenoot Jonas Vingegaard behoudt de leiderstrui.

Vroege aanval

De derde etappe bracht de renners van Walbrzych naar Duszniki Zdrój, een rit langs de zuidelijke grensstreek met Tsjechië. Direct na vertrek gingen drie renners, onder wie de 28-jarige Jan Maas, ten aanval.

Tachtig kilometer verderop sloten onder anderen Mick van Dijke en Pepijn Reinderink aan. Laatstgenoemde viel vooraan weer weg na een valpartij. De vlucht kwam op twintig kilometer van de eindstreep ten einde, op de flanken van de laatste klim.

Daar gaf Vingegaard gas, maar een vrij grote groep begon aan de steile en smalle slotkilometer. Kelderman en Ulissi kwamen als eerste de laatste bocht door, maar Nys had meer over en sprintte naar de winst.

De Ronde van Polen telt zeven etappes en duurt tot en met zondag. Morgen staat er een 195 kilometer lange rit van Kudowa Zdrój naar Prudnik op het programma.