Britse atlete Harvey liep olympische marathon uit met dijbeenbreuk

Harvey was pas in coronatijd, nadat ze haar baan had verloren, begonnen met het trainen voor marathons.

De Britse atlete finishte in Parijs als 78ste in 2.51,03, iets meer dan 28 minuten achter winnares Sifan Hassan.

"De olympische energie hield me op de been", aldus Harvey, die bij de sluitingsceremonie op krukken verscheen.