Nadal schiet Schwartzman te hulp in Parijs

Bij het masterstoernooi van Parijs is Rafael Nadal doorgedrongen tot de halve finales. De verliezend finalist van 2007 knokte zich met 4-6, 7-5, 6-1 langs zijn taaie landgenoot Pablo Carreño Busta.

Carreño speelde zes keer eerder tegen Nadal en verloor die partijen allemaal. Sterker nog: hij wist maar één set te winnen. Nu won hij zowaar weer een set. Bij 1-1 werkte Nadal een breakpoint weg, maar dat lukte hem op het tweede breakpoint, bij 3-3, niet nog eens.

Pas bij 4-4 in set twee kreeg Nadal z'n eerste breekkansen, maar pas het derde, bij 6-5, werd benut. In de derde set kon Carreño Nadal niet meer bijbenen. Een break op love bij 1-2 brak zijn verzet.

Schwartzman naar ATP Finals

Door zijn nederlaag kan Carreño deelname aan de ATP Finals, later deze maand, vergeten. Het achtste en laatste ticket was voor hem als hij in Parijs de hoofdprijs zou pakken en volgende week in Sofia de finale zou halen.

Nu mag Diego Schwartzman naar Londen. De Argentijn was er eerder op de dag niet in geslaagd het ticket zelf veilig te stellen. Daarvoor had hij de Rus Daniil Medvedev moeten verslaan, maar hij leed een pijnlijke nederlaag: 3-6, 1-6.