Kind van 1 zwaargewond na val uit raam in Rotterdam

Een kind van 1 jaar oud is gisteren zwaargewond geraakt na een val uit een raam van een woning in Rotterdam. Over de oorzaak van de val is nog niets bekend.

Volgens de politie viel het kindje uit het raam op de vierde etage. Dat gebeurde aan de Mathenesserdijk. Het kind is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, meldt Rijnmond. Een van de ouders zou op het moment van de val in de woning aanwezig zijn geweest, aldus een politiewoordvoerder.

Er wordt onderzocht of het om een ongeluk of misdrijf gaat. Getuigen of mensen die andere relevantie informatie hebben, worden opgeroepen zich te melden. Voor mensen die de val hebben zien gebeuren, is Slachtofferhulp ingeschakeld.