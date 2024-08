Tourdebutant Pieterse verslaat Vollering na fotofinish in zware 'klassieke' etappe

De finale van de etappe begon met een prestigesprint in Pepinster om de puntentrui. Net als in de eerste twee dagen was Charlotte Kool - dit keer in het groen - Lorena Wiebes de baas en vergrootte zo haar voorsprong in het puntenklassement.

Achter het peloton moesten twee vrouwen van naam flink in de achtervolging. Door een valpartij waren Chloé Dygert en Neve Bradbury (Canyon/SRAM) namelijk op serieuze achterstand geraakt.

Bradbury gered door dichte spoorbomen

Met name voor Bradbury was dat slecht nieuws, want de nummer drie van de afgelopen Giro geldt als een van de outsiders voor de eindzege. Dygert en Bradbury kwamen met het nodige fortuin met de schrik vrij, toen koploopster Sara Martin en het peloton moesten wachten voor een dichte spoorwegovergang.