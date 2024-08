De enclave van Ten Hag bij United: 332 miljoen euro aan oude bekenden

In 2023, toen David De Gea vervangen moest worden, koos Ten Hag voor André Onana (50,2 miljoen) als nieuwe eerste doelman. Het jaar daarvoor wist Ten Hag Lisandro Martínez (57,37 miljoen) weg te kapen voor de neus van Arsenal, en betaalde United een forse som voor de Braziliaanse aanvaller Antony (95 miljoen).

Ook Christian Eriksen werd dat jaar gratis overgenomen van Brentford. Hoewel de Deen nog nooit onder Ten Hag had gespeeld, genoot hij zijn opleiding wel bij Ajax, de club waar hij later zijn doorbraak beleefde.

Nederlandse school

Net als bij Eriksen geeft Ten Hag regelmatig de voorkeur aan spelers die vertrouwd zijn met het Nederlandse voetbal. De eerste aanwinst van deze zomer was bijvoorbeeld Oranje-international Joshua Zirkzee (42,5 miljoen), die werd overgenomen van Bologna.

Vorig jaar werd Sofyan Amrabat (9 miljoen) gehuurd, een speler die Ten Hag goed kent uit hun gezamenlijke tijd bij FC Utrecht. In de winter van 2023, toen United behoefte had aan een spits, werd tot ieders verrassing Wout Weghorst (2,96 miljoen huur) gehaald. De eerste aankoop van Ten Hag in de Premier League was voormalig Feyenoord-back Tyrell Malacia (15 miljoen).