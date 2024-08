Ajax kan voor thuisduel met Panathinaikos weer beschikken over Bergwijn

Ajax heeft morgen voor de wedstrijd tegen Panathinaikos voor het eerst dit seizoen weer de beschikking over Steven Bergwijn. De aanvaller, die het EK speelde met Oranje en met fysieke klachten terugkwam in Amsterdam, kan in ieder geval wat minuten maken.

Trainer Farioli vertelde verder dat het met de fitheid van Brian Brobbey en Bertrand Traoré ook de goede kant op gaat. Het lijkt erop dat laatstgenoemde morgen zou kunnen starten.

Ajax verdedigt morgen een 1-0 voorsprong tegen Panathinaikos. Als de Grieken worden verslagen wacht met het Poolse Jagiellonia Bialystok een laatste horde richting het hoofdtoernooi van de Europa League. Bij een nederlaag tegen Panathinakos speelt Ajax tegen RC Lens om een plek in de Conference League.

Zware dobber

Farioli vond dat Panathinaikos zich in Athene een hele lastige tegenstander toonde. "Morgen wordt superzwaar. We wisten voor de eerste wedstrijd al wat ze konden, maar dat is alleen maar duidelijker geworden."

Zeker in de tweede helft had Ajax het behoorlijk lastig met Panathinaikos. "Het is een ploeg met veel kwaliteit en veel fysiek. Ze hebben daarbij ook nog goede mensen op de bank, die wat teweeg kunnen brengen. We moeten de wedstrijd beginnen met het idee dat we nog op 0-0 staan."