Laatste toernooi beachduo Brouwer/Meeuwsen: '14 jaar aan de top, toch wel bijzonder'

Wie de naam van Alexander Brouwer hoort, denkt automatisch aan Robert Meeuwsen. Maar na veertien jaar komt er een einde aan het sportieve huwelijk van het beachvolleybalduo. Het EK in eigen land is hun laatste toernooi samen.

De 36-jarige Meeuwsen stopt ermee. De twee jaar jongere Brouwer denkt nog na over zijn toekomst.

EK in eigen land

Het EK beachvolleybal wordt deze week gespeeld in Den Haag, Apeldoorn en Arnhem. Een mooie afsluiter, noemt Meeuwsen het. "Het is mooi geweest. Deze week gaat het iets minder om presteren. Omdat het ons laatste toernooi is, hebben we er gewoon heel veel zin in en gaan we veel lol maken in het veld."

De twee werden in 2013 samen wereldkampioen in het Poolse Stare Jabłonki en bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro in 2016 pakte het duo een bronzen medaille.

"Veertien jaar lang een team zijn, dat is toch wel bijzonder", zegt Brouwer. "Zeker in beachvolleybal, waarin de soaps en partnerruils behoorlijk heftig zijn. We hebben veertien jaar lang aan de top gestaan in onze sport en daar kijk ik met veel plezier op terug."