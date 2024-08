Osaka over moeizame comeback na zwangerschap: 'Alsof ik niet in mijn eigen lichaam zit'

"Het is een vreemd gevoel, ballen missen die ik niet mag missen, ballen zachter slaan dan anders. Ik probeer mezelf te sussen: geen zorgen, je bent goed bezig. Maar mentaal is het een uitputtingsslag. Diep van binnen schreeuwt een stem: wat gebeurt er in hemelsnaam?!"

Osaka werd maandag in de tweede kwalificatieronde voor de Cincinnati Open verslagen door de Amerikaanse Ashlyn Kreuger.

Postpartum

"Begrijp me niet verkeerd, ik heb dit jaar echt wel wat wedstrijden gespeeld waarin ik het gevoel had dat ik mezelf was. En ik weet dat dit moment waarschijnlijk van korte duur is en samenhangt met allerlei overgangen (gravel, gras, hardcourt). Toch is het enige gevoel waarmee ik dit nu kan vergelijken postpartum", schrijft ze.

Postpartum betekent 'de gesteldheid van de moeder na de bevalling'. Osaka vermoedt een verband met hoe ze zich voelt en haar recente bevalling van juli vorig jaar.

"Dat maakt mij bang, want ik tennis al sinds mijn derde. Het racket moet voelen als een verlengstuk van mijn hand."

In december 2023 vertelde Osaka in Australië uit te kijken naar haar rentree: