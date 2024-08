Brandweer Griekenland bezig met doven laatste natuurbranden

De brandweer in Griekenland is de laatste branden van de natuurbrand die de afgelopen dagen woedde aan het blussen. De brand die zondag uitbrak, heeft volgens de lokale autoriteiten een gebied van ongeveer tienduizend kilometer verwoest.

De brand begon zo'n 35 kilometer boven de Griekse hoofdstad Athene. Omdat Griekenland de laatste maanden kampt met droogte en een sterke wind, kon het vuur zich snel over grote afstanden verspreiden. In het gebied staan veel pijnbomen, die kurkdroog waren. Daardoor kon het vuur zich makkelijk verspreiden en de brand was moeilijk onder controle te krijgen. Wat de oorzaak van de brand was, is nog niet bekend

Honderden brandweermensen probeerden met onder meer twaalf blusvliegtuigen en helikopters grip te krijgen op het vuur. Maandag deed Griekenland een beroep op EU-landen voor hulp bij het blussen.

Huizen in Athene werden verwoest door de vlammen: