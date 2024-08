Nieuw-Zeelandse voedselbank deelt per ongeluk drugssnoepjes uit

Een voedselbank in het Nieuw-Zeelandse Auckland heeft per ongeluk snoepjes uitgedeeld waar een mogelijk dodelijke hoeveelheid crystal meth in zit. De snoepjes zaten in voedselpakketten die aan de liefdadigheidsorganisatie waren gedoneerd. De politie is druk bezig om de snoepjes op te sporen en is een strafrechtelijk onderzoek begonnen.

De misstand kwam aan het licht nadat de voedselbank werd ingelicht door een van de ontvangers dat het 'ananassnoepje' wel heel smerig smaakte. Vervolgens werd een onderzoek gestart. Maximaal 400 mensen hebben een pakket met zo'n snoepje erin ontvangen.

In ziekenhuis behandeld

In een verklaring zei de stichting dat ze ongeveer 3 gram methamfetamine hadden gevonden in een snoepje dat ter test was opgestuurd. "Een gebruikelijke dosis om te slikken ligt tussen de 10 en 25 milligram, dus dit besmette snoepje bevatte tot 300 doses."

Drie mensen zijn in het ziekenhuis behandeld nadat ze de snoepjes hadden geproefd, maar zijn buiten levensgevaar. Het ging om een kind, een tiener en een medewerker van de voedselbank. Er ligt op dit moment niemand in het ziekenhuis door de snoepjes.

Omgerekend 545 euro per snoepje

Volgens de NZ Drug Foundation zou elk snoepje een straatwaarde kunnen hebben van ongeveer duizend Nieuw-Zeelandse dollar, omgerekend zo'n 545 euro.

De liefdadigheidsorganisatie heeft inmiddels haar excuses aangeboden. "Zeggen dat we er kapot van zijn, is een understatement", staat in een verklaring.