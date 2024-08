Duitse kazerne afgesloten om vermoeden van vervuiling drinkwater

Een Duitse militaire kazerne in de buurt van het vliegveld van Keulen is afgesloten, omdat het het leger denkt dat het drinkwater opzettelijk is vervuild. Dat meldt het Duitse tijdschrift Der Spiegel. Het Duitse leger, de Bundeswehr, vermoedt dat er is ingebroken en dat de vervuiling een poging tot sabotage is.

Medewerkers is verzocht om absoluut geen water te gebruiken. Ook mogen militairen het gebied van de kazerne niet betreden. Het is onduidelijk waarmee het drinkwater zou zijn vervuild.

In de kazerne zijn onder meer verschillende kantoren van de Bundeswehr gevestigd. In totaal werken er ruim 5500 mensen op de locatie.