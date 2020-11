Jong PSV mist 18 spelers, maar wint wel dankzij debutant Fofana

Fofana opende in de 9de minuut de score en schoot in de 66ste minuut ook de tweede PSV-goal binnen. Verder dan de aansluitingstreffer van Romano Postema kwam Den Bosch niet. Fofana werd geboren in Groningen en kwam van 2013 tot 2015 uit in de jeugd van FC Barcelona. Daarna ging de centrumspits naar PSV.