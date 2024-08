Amerikaanse militair bekent schuld aan verkopen van informatie aan China

Een sergeant van het Amerikaanse leger heeft bekend dat hij schuldig is aan het doorgeven van militaire informatie aan China. De 24-jarige Korbein Schultz zou tegen betaling documenten hebben verkocht aan een persoon in Hongkong.

Hij werd eerder dit jaar opgepakt in Fort Campbell, in de Amerikaanse staat Kentucky. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de man sinds 2022 meerdere keren geheime informatie gedeeld met een persoon die banden zou hebben met de Chinese overheid. De militair had toegang tot de documenten, omdat hij ook werkte als inlichtingenanalist.

38.000 euro

De sergeant zou een bedrag van omgerekend 38.000 euro hebben ontvangen voor onder meer informatie over welke lessen er zijn geleerd uit de oorlog in Oekraïne en hoe de VS die zou kunnen gebruiken bij de verdediging van Taiwan. Ook zou hij documenten over defensiematerieel, zoals wapensystemen en militaire tactieken, gedeeld hebben.

Schultz bekende dat hij in 2022 voor het eerst informatie doorspeelde. Hij kreeg daar toen 200 dollar voor. Dit leidde tot een langere samenwerking, waarbij hij minimaal veertien keer geld ontving voor informatie.

In eerste instantie zei Schultz onschuldig te zijn, maar vorige maand gaf hij aan zijn pleidooi te willen veranderen. Hij wordt beschuldigd van onder meer samenzwering en het verkopen van documenten en foto's van Defensie zonder vergunning.

De militair riskeert een celstraf van tientallen jaren. Begin volgend jaar hoort hij wat voor straf hij krijgt.