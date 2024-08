Onverwacht sterke groei van Nederlandse economie

De Nederlandse economie groeit weer. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In de eerste drie maanden van het jaar was er nog een krimp, maar nu is de omvang van de Nederlandse economie gegroeid met 1 procent ten opzichte van een kwartaal eerder.

De groei is groter dan economen hadden verwacht. Ook Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het statistiekbureau is door de sterke groei verrast. "Ik had het ook niet zien aankomen."

Het is afwachten of de groei aanhoudt, benadrukt hij. "We kunnen nog niet spreken van een nieuwe trend." De totale omvang van de Nederlandse economie is door de groei groter dan ooit.

Herstel industrie

In het eerste kwartaal zorgde de Nederlandse industrie vooral voor een krimp van de economie. Nu zorgt die sector juist voor het herstel. Er werden meer producten geproduceerd die naar het buitenland gingen, zoals chemische producten, voedings- en genotmiddelen, machines en apparaten. De export steeg daardoor met 1,3 procent.

Consumenten gaven daarentegen minder uit. Er werd minder uitgegeven aan voedings- en genotmiddelen, energie en aan horeca. "Dat is mede veroorzaakt door het slechte weer", zegt Peter Hein van Mulligen. "Dat is te zien bij de horeca, die een matig kwartaal achter de rug heeft. Consumenten zijn huiverig, de prijzen zijn hoog."

De Nederlandse economie kwakkelt al sinds 2023. "Dit is een welkome onderbreking", zegt Van Mulligen. "Het is nog te vroeg om te spreken van een nieuwe periode van groei. Daarvoor moeten we nog drie maanden wachten."

Meer werkenden

Uit de nieuwste cijfers over de arbeidsmarkt blijkt dat er steeds meer mensen aan het werk zijn. Het aantal banen steeg afgelopen kwartaal met 0,2 procent, naar 11,6 miljoen. Het aantal vacatures daalde iets, maar er zijn nog altijd meer vacatures dan werklozen in Nederland.

Minister Beljaarts van Economische Zaken noemt de groeicijfers goed nieuws. Hij benadrukt daarbij dat de toekomstige welvaart door de vergrijzing en door het gebrek aan personeel, huizen en ruimte op het stroomnet wel onder druk staat.

'Bedrijven niet wegpesten'

Beljaarts wil daarom inzetten op groei van de productiviteit, door meer te doen met dezelfde hoeveelheid mensen. Hij vindt voor die groei van productiviteit ondernemers en bedrijven cruciaal: "Daar ontstaan innovatieve, creatieve ideeën en om die tot bloei te laten komen, hebben ze ruimte nodig om te ondernemen."

Beljaarts wil de lasten voor het bedrijfsleven niet verder laten oplopen: "We moeten bedrijven koesteren en niet wegpesten. Wij mogen bedrijven vanuit Den Haag dus wat meer gaan waarderen."