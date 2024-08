Aanbieders jeugdzorg komen niet of nauwelijks meer rond

"Vooral de personeelskosten zijn toegenomen", legt Esmée Tijhuis van het onderzoeksbureau uit. "Daarnaast zien we dat aanbieders steeds vaker meer zorg leveren dan afgesproken. Verschillende grote organisaties staan op omvallen, maar kunnen eigenlijk niet omvallen. Daar zijn ze te belangrijk voor. De gemeenten grijpen daarom in en bieden miljoenen aan extra steun."

De Jeugdautoriteit, toezichthouder van de jeugdzorg, ziet ook dat cruciale jeugdzorgaanbieders het financieel zwaar hebben. Deze bedrijven zijn verplicht zich te melden als ze failliet dreigen te gaan. Op dit moment zijn er achttien van zulke aanbieders. Dat aantal is hoger dan ooit tevoren.

"De vraag naar jeugdzorg neemt toe en wordt complexer", zegt Gert Cazemier, bestuurder van Kenter Jeugdhulp, een aanbieder die onder financieel toezicht staat. "Ondertussen willen we de jeugdzorg veranderen, maar staan organisaties er financieel slecht voor. Dat is niet te doen. We hebben de gemeenten duidelijk gemaakt dat de situatie zorgelijk is en dat er nu iets moet gebeuren. Met een herstelplan en veel overleg hebben we vier miljoen aan noodhulp ontvangen."

De financiële situatie van jeugdzorgaanbieders lijkt de aankomende jaren alleen maar slechter te worden. In 2021 is het doel gesteld om een miljard euro minder uit te geven aan jeugdzorg. Dat zou over drie jaar behaald moeten zijn. Daarnaast wordt het geld dat gemeenten krijgen van het Rijk de aankomende jaren flink teruggeschroefd. Dat zal waarschijnlijk ook gevolgen hebben voor de jeugdzorg.

"Wel liggen er nieuwe plannen die de jeugdzorg efficiënter moeten maken", zegt Van den Nieuwenhuijzen van Jeugdzorg Nederland. "Dat wordt de Hervormingsagenda genoemd. Ik heb vertrouwen in dat die nieuwe plannen het verschil kunnen maken. Er wordt nu meer dan ooit een gesprek gevoerd over hoe de jeugdzorg eruit moet komen te zien. Dat stemt positief."