Bekritiseerde premier Japan stelt zich niet herkiesbaar

Sinds het corruptieschandaal uitbrak, heeft Kishida al een aantal wijzigingen in het partijbestuur aangebracht en een wet aangenomen die de controle op politieke fondsen verscherpt. Desondanks is de steun voor zijn regering afgenomen.

Het schandaal draaide om fondswerving via kaartjes voor partijmanifestaties. Donaties boven de 1200 euro moeten gemeld worden, maar een aantal leden van de LDP had die regel niet nageleefd. Er waren meer dan 80 LDP-wetgevers bij betrokken. Tien parlementsleden en hun assistenten zijn in januari aangeklaagd.

In Japanse media wordt voormalig defensieminister Shigeru Ishiba gezien als de grootste kanshebber om Kishida op te volgen als partijleider en premier van Japan.