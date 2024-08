Mbappé verpest vakantie piekerende Ancelotti; Real-aanwinst kan spelen tegen Atalanta

Wie moet er woensdagavond bij Real Madrid in de aanval spelen in de Europese Super Cup-wedstrijd tegen Atalanta Bergamo (21.00 uur)? Over die vraag heeft trainer Carlo Ancelotti lang moeten nadenken, nu hij ook de beschikking heeft over superster Kylian Mbappé.

"Het is een groot probleem. Ik heb er zolang over nagedacht dat mijn vakantie erdoor is verpest", grapt de Italiaan, die ook Vinícius Júnior, Endrick, Rodrygo en Arda Güler in Warschau nog tot zijn beschikking heeft.

Het is vooral een luxeprobleem. Daar kan zijn collega aan de Italiaanse kant niet over meepraten. Bij Atalanta zijn de zorgen namelijk van een heel andere orde.

'Mbappé kan beginnen'

Menig voetballiefhebber zal vanavond toch de televisie wel even aanzetten. De kans is groot dat Mbappé zijn debuut gaat maken voor Real Madrid. "We hebben niet veel tijd gehad om zijn klasse te zien in de voorbereiding doordat hij later aansloot, maar hij is beschikbaar. En wie hier is, kan beginnen", zei Ancelotti dinsdagavond.

De Franse superster kwam afgelopen zomer transfervrij over van Paris Saint-Germain. Met die club won hij zes landstitels en vier bekers. In zeven jaar maakte Mbappé 256 doelpunten voor PSG, maar won nooit de Champions League of de Ballon d'Or. Daar hoopt hij bij de huidige titelhouder Real Madrid verandering in te brengen.