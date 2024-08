Minister wil strenger protestbeleid zónder inperkingen: 'Heilloos pad'

Boeren, klimaatactivisten, tegenstanders van koranverbrandingen en pro-Palestijnse demonstranten: allemaal zorgden ze recent voor discussie over het demonstratierecht. Hoe ver mag een protestactie gaan, en wanneer moet het lokaal gezag ingrijpen?

Minister van Justitie David van Weel (VVD) zegt in de Volkskrant dat hij het beleid wil aanscherpen. Hoe, is nog onduidelijk. "Er is eigenlijk niet veel aanleiding om dit te doen", zegt hoogleraar staats- en bestuursrecht Jon Schilder (Vrije Universiteit).

De minister zegt in ieder geval niet te willen tornen aan het demonstratierecht, dat verankerd is in de grondwet. Toch maken activisten zich zorgen.