Straten onder water in Breda en Groningen door zware regenval

Ook in Groningen ging het mis bij een viaduct. De weg onder het viaduct was onder water gelopen. Agenten probeerden er toch doorheen te rijden maar hun politieauto liet het na de tunnel afweten.

Bij het dorp Sint Annen belandde een auto op de N46 in een sloot. Hulpdiensten kwamen ter plaatse. Het is onbekend of er gewonden waren.

Hagel en windstoten

Het KNMI had voor vannacht in het midden en oosten van het land in de nacht van dinsdag op woensdag code geel afgekondigd vanwege buien met onweer. Er zou op sommige plaatsen veel regen in korte tijd vallen. Daarnaast was er kans op hagel en windstoten.

Rond 00.30 uur werd code geel weer ingetrokken.

Gisteren vielen eerder op de avond vooral in Zuid-Limburg een paar stevige onweersbuien. Daar gold aanvankelijk code oranje.

In Landgraaf en Kerkrade viel hagel. Volgens L1 Nieuws kwamen er grote hagelstenen uit de lucht. In Heerlen en omgeving werden hagelstenen gemeld met een diameter van 2 centimeter.