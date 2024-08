Onderzoek naar twee zedendelicten met jonge kinderen op Ameland

Op Ameland onderzoekt de politie twee zedenincidenten met jonge kinderen die maandag in het dorp Nes hebben plaatsgevonden. De politie spreekt van "ernstige zedenfeiten".

Het eerste incident vond plaats op het Westerpad in Nes tussen 10.30 en 11.00 uur, meldt Omrop Fryslân. Een jong kind werd daar geconfronteerd met een schennispleger. Hij was alleen en had een fiets bij zich.

Bij het tweede incident werd een ander jong kind dat in de duinen achter een camping in Nes speelde aangesproken door een man. Dat gebeurde rond 19.00 uur bij een strandopgang achter een camping. Het kind werd daarna slachtoffer van een zedenmisdrijf.

Mogelijke getuigen

Het is niet duidelijk of er bij beide incidenten sprake is van dezelfde verdachte. De politie heeft informatie dat de man die betrokken was bij het tweede incident vlak daarvoor in het bijzijn van twee andere personen is gezien. Het is niet duidelijk of ze bij elkaar horen. De politie wil in contact komen met deze mogelijke getuigen.

Voor de kinderen en hun ouders is slachtofferhulp ingeschakeld. De politie doet uitgebreid onderzoek en vraagt ook andere mensen die mogelijk meer weten of hebben gezien zich te melden. Daarnaast krijgen bewoners en bezoekers met kinderen op het eiland het advies om alert te blijven.