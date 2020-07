Duitse OM: man in vermissingszaak Madeleine McCann verdacht van moord

Het OM gaat er niet van uit dat McCann nog in leven is. "Hij wordt verdacht van moord, dus dan is duidelijk dat we denken dat het meisje dood is", zei een officier van justitie van de stad Braunschweig vandaag in een persconferentie.

Het Duitse OM verdenkt de Duitser die is aangemerkt als verdachte in de zaak rond de verdwijning van Madeleine McCann van moord. Het Britse meisje verdween in 2007 spoorloos in Portugal. Gisteren kwam de 43-jarige man - een veroordeelde zedendelinquent - bovendrijven als verdachte.

Tijdens de verdwijning van het 3-jarige meisje was de verdachte in de omgeving, volgens het Duitse OM. Tussen 1995 en 2007 reisde de man rond in de Algarve met zijn camper. Ook had hij daar diverse tijdelijke banen in de horeca. Verder zou hij de kost hebben verdiend met inbraken in hotels en drugshandel.

De man zit momenteel in de gevangenis in Duitsland vanwege een veroordeling in een andere zaak. Meer details over de identiteit van de verdachte willen de Duitse autoriteiten niet geven, om het onderzoek niet te hinderen.

In het onderzoek werken de Duitse en Britse autoriteiten samen. De Londense politie maakte gisteren bekend dat de verdachte is gebeld op de avond van Madeleines verdwijning. Beide nummers zijn naar buiten gebracht. "Rechercheurs denken dat degene die hem heeft gebeld een belangrijke getuige is en roept deze op om contact op te nemen", staat in een verklaring.