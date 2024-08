Acht jaar cel en tbs voor verkrachting Almere-Haven

Een 48-jarige man uit Almere is veroordeeld tot acht jaar celstraf en tbs met dwangverpleging. Vorig jaar juli verkrachtte hij een vrouw langdurig in Almere-Haven. De rechtbank veroordeelde de man ook tot het betalen van een schadevergoeding van 25.000 euro aan zijn slachtoffer.

De man sleurde de vrouw de bosjes in toen zij op 16 juli vorig jaar de hond uitliet. Daar werd ze 45 minuten lang op gruwelijke wijze verkracht, meldt Omroep Flevoland.

"Toen ik haar voor het eerst weer zag, wist ik meteen: ik krijg mijn moeder nooit meer terug", zei de dochter van het Almeerse slachtoffer in de rechtbank. "Ze is stukgemaakt."

De vrouw had drie maanden ervoor een kleinkind gekregen. "Ze werkte, was een levenslustige vrouw. Maar sinds de gewelddadige verkrachting is haar leven voorgoed verwoest en is ze onherkenbaar geworden. Ze leeft volledig in angst, mijn moeder is mijn moeder niet meer", aldus haar dochter.

De advocaat van het slachtoffer noemde de verkrachting agressief, sadistisch en doodeng. "Ze was er echt van overtuigd dat ze het niet zou overleven." De vrouw voelde zich bovendien genoodzaakt om te verhuizen uit Almere, omdat de verkrachter zei dat hij wist waar ze woonde.

Geritsel

De verkrachter sloeg op de vlucht toen hij geritsel in de bosjes hoorde. Daarbij nam hij de telefoon van zijn slachtoffer mee. De politie kon het mobieltje traceren en de verdachte aanhouden. Zijn dna bleek overeen te komen met dna dat op het lichaam van de vrouw werd aangetroffen.

Volgens de officier van justitie had de man tien dagen eerder ook al een vrouw vastgepakt die haar hond uitliet. Zij wist te ontkomen toen haar hond opsprong tegen haar belager en tussen hem en zijn baasje in bleef staan.

Eerder veroordeeld

Voor deze daad en de verkrachting, poging tot doodslag en de diefstal van de telefoon tien dagen later eiste de officier acht jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen de man. De rechtbank ging daarin mee, ook al omdat de verdachte al eerder werd veroordeeld voor verkrachting van een minderjarige en een bedreiging met een verkrachting.

De verdachte zelf deed er tijdens de rechtszaak grotendeels het zwijgen toe. "Ik heb niet meegewerkt aan de psychische onderzoeken in het Pieter Baan Centrum, omdat ik geen stoornissen heb. En ik wil niks zeggen, omdat ik me te veel schaam."