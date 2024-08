Paramount sluit televisiestudio in grote besparingsronde

Het tv-productiebedrijf van Paramount Pictures gaat dicht. Dat melden persbureau Bloomberg en Variety op basis van een interne memo van het mediabedrijf. Het besluit is onderdeel van een groot aantal reorganisatiemaatregelen van Paramount Global om kosten te besparen.

"Het is een uitdagende tijd voor de hele entertainment-industrie, en helaas is onze studio niet immuun voor deze ontwikkelingen", schrijft directeur Nicole Clemens van de tv-studio aan de medewerkers.

Amerikaanse kabeltelevisie was ooit een betrouwbaar verdienmodel voor Hollywood, maar nu wenden kijkers en reclamedollars zich steeds meer tot streaming.

13 Reasons Why

De lopende projecten worden ondergebracht bij CBS Studios, onderdeel van hetzelfde moederbedrijf. Paramount Television werkt op dit moment aan projecten als Cross voor Prime Video en de series Before en Murderbot voor Apple TV.

In de afgelopen jaren produceerde de studio series als 13 Reasons Why, The Haunting of Hill House, Jack Ryan en Reacher.

Het is niet de enige grote maatregel die Paramount Global neemt. Het bedrijf maakte eerder bekend van ongeveer 2000 werknemers afscheid te nemen, zo'n 15 procent van alle banen binnen het bedrijf. Het bedrijf wil 500 miljoen dollar per jaar bezuinigen.