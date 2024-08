Ten Hag slaat dubbelslag in München: De Ligt en Mazraoui naar Manchester United

De Ligt ging in de zomer van 2022 van Juventus naar Bayern. In Duitsland wisselde hij goede periodes af met mindere; hij was niet altijd verzekerd van een basisplaats. Zo stond De Ligt begin vorig seizoen in de pikorde nog even achter Dayot Upamecano en Kim Min-jae.

Toch besloot De Ligt zijn Beierse periode sterk. In de laatste maanden van het vorige seizoen speelde hij alles en blonk hij geregeld uit. In totaal kwam De Ligt, die op het EK geen minuten maakte voor het Nederlands elftal, tot 73 wedstrijden voor Bayern. Daarin maakte hij vijf doelpunten. Hij werd één keer landskampioen met de Duitsers.

Ook Mazraoui tekende in de zomer van 2022 bij Bayern, toen hij transfervrij overkwam van Ajax. De rechtsback veroverde mede door blessures geen vaste basisplaats.