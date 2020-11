Johnny Depp weg als Gellert Grindelwald na uitspraak Britse rechter

Johnny Depp heeft zijn rol als duister tovenaar Gellert Grindelwald ingeleverd. Aan de derde film uit de Fantastic Beasts-serie van Harry Potter-auteur J.K. Rowling zal de Amerikaan niet meer meedoen.

Aanleiding is de smaadzaak die Depp deze week verloor. De acteur had The Sun aangeklaagd omdat dat tabloid hem een vrouwenmishandelaar had genoemd in een artikel over de scheiding van zijn vrouw Amber Heard. Zij beschuldigt hem van mishandeling.

De Britse rechter oordeelde maandag dat het geweld van Depp tegen Heard grotendeels bewezen is en zei dat zij op verschillende momenten voor haar leven heeft gevreesd.

Depp schrijft op Instagram dat hij terugtreedt op verzoek van filmstudio Warner Bros.: