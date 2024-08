FC Twente moet verder in Europa League na spectaculair 3-3 gelijkspel tegen Salzburg

De snikhete Grolsch Veste (bij de aftrap was het nog 34 graden) moest 'de hel van Enschede' worden, maar daar kwam aanvankelijk weinig van terecht.

Nadat Vlap, wiens vrije trap in de tiende minuut door Salzburg-doelman Janis Blaswich met de vuisten onschadelijk werd gemaakt, voor het eerste gevaar namens Twente had gezorgd, leed de thuisploeg twee keer snel achter elkaar slordig balverlies. Eerst door Mathias Kjølø, daarna nieuwkomer Bas Kuipers.

In beide gevallen kwam Twente nog goed weg, maar in de zeventiende minuut ging het toch mis. Oscar Gloukh bediende Maurits Kjaersgaard op maat, waarna de Deense middenvelder, die een week geleden ook al beide Oostenrijkse treffers voor zijn rekening nam, prachtig de bal over Twente-keeper Lars Unnerstall volleerde.

Ruimte op de flanken

Een minuut later was het bijna 0-2, toen Dorgeles Nene net naast schoot. Dat deed de Malinees niet in de 25ste minuut. Weggestuurd op rechts door de opgekomen verdediger Amar Dedic, knalde hij de bal knap langs Unnerstall, daarbij profiterend van de ruimte die Salzburg op de flanken kreeg.

Twente stelde daar in aanvallend opzicht bar weinig tegenover. Pas in de 38ste minuut werd Lammers voor het eerst volgens plan de diepte ingestuurd. Hij vond Vlap, maar die schoot slap in en bleek bovendien buitenspel te staan.