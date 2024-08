Vollering blaast tijdrittop weg in Rotterdam, Adegeest bijna: 'Zag ik niet aankomen'

Ze had al tranen in de ogen voor de start. Voor Demi Vollering, dochter van chrysantenkwekers uit Berkel en Rodenrijs, was Le Grand Départ in haar eigen achtertuin een droom die uitkwam.

Dat ze nu al in de gele trui zou staan, dat had zelfs Vollering niet durven dromen. Want al die wattagekanonnen kloppen in een tijdrit van de grote molen door het centrum van Rotterdam, nee dat kon niet.

"Ik zag deze echt niet aankomen", vertelde ze nog en beetje verbouwereerd na afloop. "Dat ik hier nu het geel al pak, in eigen land. De keren dat ik naar beneden keek naar mijn powermeter dacht ik wel: dit gaat wel lekker. Maar we doen dit ook gewoon heel weinig. Ik dacht echt dat dit voor de echte sprintsters was of iemand met power zoals Chloé Dygert."