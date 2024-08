Code oranje in Limburg en Overijssel voorbij, wel nog waarschuwing

Het KNMI heeft code oranje voor de provincies Limburg en Overijssel weer ingetrokken. De een na zwaarste waarschuwing voor gevaarlijk weer zou tot 22.00 uur gelden, maar om 20.45 uur werd afgeschaald naar code geel. Die waarschuwing geldt tot middernacht ook nog in Drenthe, Noord-Brabant, Overijssel en Groningen wegens zware onweersbuien.

De gevolgen van het verwachte noodweer zijn meegevallen. Aan het begin van de avond vielen vooral in Zuid-Limburg een paar stevige onweersbuien. In Landgraaf en Kerkrade viel daarbij ook hagel. Volgens L1 Nieuws kwamen grote hagelstenen uit de lucht. In Heerlen en omgeving werden hagelstenen gemeld met een diameter van 2 centimeter.

De onweersbuien bereikten rond 19.00 uur ook Noord- en Midden-Limburg. In Roermond en Venlo bleef de hoeveelheid regen beperkt. In Blitterswijck viel 30 millimeter regen in een half uur tijd. Een gloednieuw (apart) riool speciaal voor regenwater in het dorp kon die enorme vracht aan water niet aan, waardoor een straat blank kwam te staan.

Hier en daar liepen straten onder door de regen: