Code oranje in Limburg en Overijssel vanwege onweer

Het KNMI heeft voor Groningen, Drenthe, Gelderland en Noord-Brabant code geel uitstaan. "Door de buien kan er gevaar ontstaan voor het verkeer en tijdens buitenactiviteiten zoals (water)sport en evenementen", aldus het KNMI. Ook kan schade ontstaan door wateroverlast, grote hagelstenen en windstoten.

Het slechte weer volgt op een dag met een extreem hoge luchtvochtigheid, weet L1 Nieuws. Volgens deskundigen heeft die hoge luchtvochtigheid te maken met de vele regen van de afgelopen maanden. Daardoor zit er veel vocht in de grond. Op dit moment komt daar de hoge verdamping bij temperaturen boven de 30 graden bij.

Dauwpunt

De luchtvochtigheid wordt bepaald aan de hand van het dauwpunt. Het dauwpunt is de temperatuur waarbij de lucht met waterdamp verzadigd is. Op dat moment kan de waterdamp gaan condenseren, bijvoorbeeld in de vorm van dauw. Bij een hogere luchtvochtigheid is de lucht al bijna verzadigd en hoeft deze nog maar weinig af te koelen om te condenseren.

Het dauwpunt lag gisteren bij Beek in Zuid-Limburg op zo'n 21 à 22 graden. Dat is uitzonderlijk hoog. Daarbij werd op Beek een maximumtemperatuur van 33,5 graden gemeten. De combinatie van tropische hitte en een dauwpunt van 20 graden of hoger werd voor het laatst gemeten in de zomer van 2016.