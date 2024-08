We staan voor een wereldwijde koffiecrisis, zeggen experts

De helft van de koffieboeren in Colombia leeft inmiddels onder de armoedegrens. De vooruitzichten zijn slecht. Dat raakt de Colombiaanse economie: de koffie-industrie daar vertegenwoordigt bijna tien procent van de economie.

Idrovo paste zijn land radicaal aan en plant en oogst nu op verschillende momenten. "We hebben het opgedeeld in vijf stukken grond. Daarmee oogsten we veel minder, maar in ieder geval oogsten we nu iedere maand." Maar waar zijn familie vroeger in de oogsttijd werkte met vijftig tot zestig koffieplukkers, doet hij het inmiddels alleen.

Naast de koffie verbouwt Idrovo ook sinaasappels en avocado's. Niet alleen voor zijn omzet, maar ook omdat de bomen van die vruchten zorgen voor schaduw en voorkomen dat de koffiebessen verbranden door de extreme hitte. Het doorbreken van de monocultuur helpt ook tegen ziektes.

Duurdere koffie?

Extreem weer raakt ook de grootste koffieproducent Brazilië en regionale koffiegrootmacht Ethiopië, dat een derde van zijn exportinkomsten haalt uit koffie. "Er zijn ongeveer zestig landen die op grote schaal koffie exporteren", zegt koffie-expert Davis. Voor een dozijn tot twintig landen is koffie zelfs het voornaamste exportproduct. "Als die geen koffie meer exporteren, zijn de gevolgen voor hun economie enorm."

Davis denkt dat we meer moeten gaan betalen voor koffie. "Dat kan niet anders. Die extra opbrengst van de prijsverhogingen moet naar de boeren gaan. Want zonder producenten hebben we geen koffie-industrie."

De Italiaanse koffie-expert Battaglia is het daarmee eens. "Een kop koffie kost in Italië een euro", zegt hij. "Drie tot vijf cent gaat naar de producent. Daar wordt het leven van de producent niet beter van."