Zorgen bij Afrikaanse gezondheidsorganisatie over mpox-uitbraak

De Afrikaanse volksgezondheidsorganisatie Africa CDC waarschuwt voor een forse uitbraak van mpox, ook bekend als apenpokken. De organisatie heeft het over een 'continentale noodsituatie'.

De waarschuwing komt vanwege een forse uitbraak in de Democratische Republiek Congo. Het virus is ook opgedoken in omliggende landen.

Volgens Africa CDC zijn er dit jaar tot nu toe zeker 15.000 besmettingen bekend op het continent. Ook zouden dit jaar 461 mensen zijn overleden aan het virus, aanzienlijk meer dan een jaar eerder. Dat komt door een nieuwe variant, die een stuk besmettelijker is dan eerdere varianten van mpox.

Blaasjes op de huid

Mpox begint vaak met koorts, hoofdpijn, spierpijn, gezwollen lymfeklieren, rillingen en moeheid. Na een tot drie dagen verschijnen er vlekken op de huid. Deze huiduitslag gaat over in blaasjes. De meeste gevallen zijn mild. De ziekte is, zeker in westerse landen, zelden dodelijk.

De ziekte heerst hardnekkig in Centraal-Afrika, sinds het virus in 1970 voor het eerst bij mensen werd ontdekt. Een mildere variant van het virus verspreidde zich in 2022 naar meer dan honderd landen, waaronder Nederland.

De Wereldgezondheidsorganisatie riep toen een internationale noodtoestand uit op het gebied van de volksgezondheid. Vanwege de uitbraak werden in ons land ook mensen gevaccineerd tegen de ziekte.

Iedereen kan mpox krijgen en het virus komt volgens het RIVM voor bij jong en oud. Het virus wordt overgebracht door intiem contact, zoals zoenen en seks met iemand die besmet is. De overgrote meerderheid van de besmettingen treft mannen die seks hebben met mannen.