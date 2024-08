Succescoach Verhaeren keert na tien jaar terug bij zwembond, combinatie met Visma-Lease a Bike

Van 2006 tot 2014 was Verhaeren ook al werkzaam bij de KNZB, toen als technisch directeur. Vervolgens maakte hij de overstap naar de Australische zwembond, waar hij bondscoach werd van de Australische zwemmers.

In 2012 trok de Franse zwembond Verhaeren aan als directeur en kreeg hij de volledige eindverantwoording over de Franse zwemploeg. Onder zijn leiding veroverde Frankrijk bij de voorbije Olympische Spelen acht medailles. Uithangbord Léon Marchand was goed voor vier gouden medailles. Daarnaast pakten de Franse zwemmers ook nog eenmaal zilver en twee keer brons.