Kabinet onderzoekt plaatsing gevangenen in buitenland

Staatssecretaris Coenradie van Justitie wil onderzoeken of bepaalde groepen gevangenen hun straf in het buitenland kunnen uitzitten. Ze schrijft aan de Tweede kamer dat ze er "buikpijn" van heeft dat door capaciteitsgebrek steeds meer veroordeelden hun straf in vrijheid afwachten. Dat capaciteitsgebrek komt vooral door het tekort aan personeel. De staatssecretaris benadrukt dat straffen zo snel mogelijk moeten worden uitgevoerd.

Haar voorganger als verantwoordelijke voor het gevangeniswezen, minister Weerwind, nam al diverse maatregelen om meer plekken vrij te maken in gevangenissen. Zo werden sommige veroordeelden vervroegd naar huis gestuurd met een enkelband. Daarnaast werden zogenoemde zelfmelders tijdelijk niet opgeroepen; dat zijn veroordeelden die zich na een oproep zelf bij de gevangenis moeten melden.

Grote impact op slachtoffers

Op aandringen van de Tweede Kamer kondigde Weerwind later aan dat per 1 juli zelfmelders met de langste straffen toch een oproep zouden krijgen. Conradie schrijft nu aan de Kamer dat begin juli de eerste vijf zelfmelders met langere straffen zijn opgeroepen.

Ze onderzoekt hoe ze die oproepen kan versnellen en ze bekijkt ook of ze zelfmelders met veroordelingen voor delicten die grote impact hebben op slachtoffers eerder kan opdragen zich te melden. Ze denkt dan bijvoorbeeld aan mensen die zijn veroordeeld voor een zedendelict of huiselijk geweld.

Geschrokken van het vele werk

Volgens de staatssecretaris is een van de mogelijke maatregelen dus ook het tenuitvoerleggen van gevangenisstraffen in het buitenland. Ze wijst erop dat eerder gedetineerden uit België en Noorwegen in Nederlandse cellen hebben gezeten.

Coenradie gaat nu onderzoeken of zij met andere EU-lidstaten afspraken kan maken over plaatsing buiten Nederland. Ze kijkt daar bij onder meer naar "vreemdelingen in de strafrechtketen".

Ze zoekt ook naar manieren om de werkdruk voor het gevangenispersoneel te verlichten. In gesprekken is ze geschrokken van het vele werk dat voortkomt uit de toename van het aantal klachten: "Ik wil bekijken wat ik hieraan kan doen, zodat medewerkers met de kern van hun werk bezig kunnen zijn."