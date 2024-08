Olympisch kampioenen geridderd in Den Haag: 'Nederland een clubgevoel gegeven'

"Jullie hebben het hoogst mogelijke bereikt. De top van de Olympus. Hulde, hulde, hulde. Jullie hebben Nederland een clubgevoel gegeven. Parijs was Oranje."

Gisteren keerden Nederlandse sporters per trein terug uit Parijs. In Scheveningen volgde in het beachvolleybalstadion een feest met vrienden en familie.

Hassan genoot van familie

Fysiek vermoeid, maar gelukkig onderging Hassan de huldiging. Ze had de laatste dagen al genoten van de reacties van haar familie.