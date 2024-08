Huizenkopers overbieden overal, maar: 'Laat je niet gek maken'

Meer, veel meer bieden dan de vraagprijs voor een woning. Het was ooit een trend in populaire steden, maar heeft zich nu als een olievlek uitgebreid over het hele land. Opmerkelijk, omdat het door de stijgende huizenprijzen steeds duurder is om een huis te kopen. Wie nu een huis koopt, betaalt daar gemiddeld 468.000 euro voor.

Aan dat overbieden kleven wel risico's, weet onderzoeker Marcel Warnaar van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). "Als je een woning koopt, maar daarna om de één of andere reden snel moet verkopen, dan is het de vraag of je het huis ook krijgt verkocht voor het bedrag waar je het voor hebt gekocht. In de gekte op de woningmarkt waar we nu in zitten, is dat waarschijnlijk wel het geval. Maar dat kan ook weer gaan veranderen", benadrukt hij.

Houd het hoofd koel, adviseert Vereniging Eigen Huis (VEH) woningzoekenden. "Laat je niet gek maken door een makelaar", zegt woordvoerder Hans André de la Porte. Volgens hem hebben vooral starters last van de overbieden. "Starters moeten maximaal lenen. Naast een hypotheek moeten ze ook eigen geld gebruiken. Het gaat dan bijvoorbeeld om geld dat ze gereserveerd hadden voor meubilair."