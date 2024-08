Grote brand in aardappelloods in Baflo onder controle

In het Groningse Baflo heeft vanmiddag een grote brand gewoed in een aardappelloods. Bij de uitslaande brand kwam veel rook vrij, die in de wijde omgeving te zien was. Inmiddels is de brand onder controle.

De brand brak vanochtend uit aan de Hogeweg. De brandweer had de brand enkele uren later onder controle en wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar panden die in de buurt stonden. De loods raakte door de brand vrijwel volledig verwoest.

Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. "Iedereen heeft het pand op tijd kunnen verlaten", zegt een woordvoerder van de brandweer tegen RTV Noord.

Veel bekijks

Vanwege de rook was in de omgeving een NL-Alert verstuurd, waarin onder meer werd opgeroepen om uit de rook te blijven en ramen en deuren te sluiten. Diverse eenheden uit de regio werden opgeroepen om mee te helpen. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk.

Volgens een verslaggever van de regionale omroep trok de brand veel bekijks. "Zeker vijftig omstanders, die op afstand worden gehouden door de politie." De brandweer riep mensen op om niet te komen kijken bij de brand. "Geef de hulpdiensten de ruimte."