Auto burgemeester Leeuwarden in brand, politie vermoedt opzet

In Leeuwarden is de auto van burgemeester Buma vanochtend zwaar beschadigd geraakt bij een brand. De politie vermoedt dat sprake was van brandstichting.

De brandweer kreeg vanochtend rond 05.30 uur melding van de brand bij het huis van de burgemeester. Volgens Omrop Fryslân kostte het de brandweer de nodige moeite om het vuur in de hybride auto onder controle te krijgen.

De politie laat weten dat er aanwijzingen zijn dat de brand is aangestoken. De gemeente Leeuwarden bevestigt tegenover persbureau ANP dat het om de auto van de CDA-burgemeester gaat, maar wil verder niet veel kwijt over de brand.

"De burgemeester is, naast al het regelwerk dat bij de autobrand van vanochtend komt kijken, gewoon aan het werk vandaag", meldt een woordvoerder.

'Meteen 112 gebeld'

De autobrand werd vanochtend vroeg ontdekt door een buurtbewoner die onderweg was naar haar werk. "Ik liep naar het station en zag toen de brand", vertelt ze aan Omrop Fryslân. "Ik had de telefoon al in de hand en heb meteen 112 gebeld."

De brandende auto stond tegen de gevel van het huis aan. Nadat ze de hulpdiensten had gebeld probeerde de vrouw bij het huis en bij de buren aan te bellen. "Maar er deed niemand open en de buren ook niet. Op het moment dat ik had aangebeld, knalde de autoband. Toen ben ik maar snel naar de weg gelopen."

Toen de tweede autoband ontplofte, werden meer mensen wakker, zegt de vrouw. Even later was de brandweer er ook al. "Tegen die tijd kwam er heel wat warmte van de auto af."

Eerdere branden

Het is de tweede keer binnen een jaar dat een auto van een Friese politicus in brand is gestoken, schrijft Omrop Fryslân. Vorig jaar november werd de auto van toenmalig Kamerlid Tjeerd de Groot (D66) in brand gestoken. Die wagen ging toen in vlammen op.

In juli werd brand gesticht in de woning van de Rotterdamse wethouder Faouzi Achbar (Denk). Daardoor werd de binnenkant van de woning vrijwel volledig verwoest. Achbar en zijn gezin waren op dat moment niet thuis.

Begin deze maand werd een 43-jarige man uit Rotterdam aangehouden op verdenking van meerdere brandstichtingen in de stad, waaronder de brand in de woning van de wethouder.