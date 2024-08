Man na ruzie op A2 aangereden en meegevoerd op motorkap

Op de A2 is zondag een verkeersruzie uit de hand gelopen. Volgens de politie botsten twee auto's aan het begin van de middag op elkaar op de snelweg bij Vianen. De bestuurders zijn daarna op de weg uit hun auto gestapt en kregen waarschijnlijk ruzie.

Een van hen stapte daarna weer in en reed de ander aan. Het slachtoffer, een 26-jarige man uit Venray, werd meegevoerd op de motorkap tot hij op de grond viel. De auto die de man aanreed is vervolgens doorgereden.

De Limburger werd snel geholpen door een ambulance in de buurt, maar de politie weet niet hoe het nu met hem gaat. De verkeersruzie was zondag al, maar vandaag pas is er door de politie informatie over gedeeld.

Getuigen en beelden gezocht

Over de bestuurder die de man aanreed is weinig bekend. De politie weet niet of het om een man of een vrouw gaat. Wel meldt de politie dat de auto van de verdachte een buitenlands kenteken had. De bestuurder wordt verdacht van poging tot doodslag.

De politie is op zoek naar getuigen van het ongeluk. Ook zoekt de politie camerabeelden van het ongeval, die mensen bijvoorbeeld met een dashboardcamera hebben gemaakt.