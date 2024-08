Amelandse kinderen alweer naar school: te veel toeristen voor échte vakantie

Veel ouders zijn er blij mee dat hun kinderen een week extra vakantie hebben in de herfst, zoals Vera van der Geest. Zij heeft twee kinderen op 't Ienster, en doet de planning bij een bedrijf dat zo'n zestig vakantiehuizen verhuurt op Ameland.

"Ik zorg dat de schoonmakers op het juiste moment op de juiste plek zijn. En soms moeten er klusjes worden gedaan in een huis; dat moet dan ook worden ingepland. Met 55 huizen en meerdere wisseldagen in de week is dat best een puzzel." Haar man werkt bij de veerdienst, dus ook hij is extra druk in de zomer.

Topdrukte

Lang op vakantie gaan in de zomermaanden zit er dus niet in. Van der Geest en haar collega's gaan hooguit om beurten een weekje weg. "Daarom is het wel prettig dat we twee weken hebben in de herfst. Meestal gaan we dan langer weg, vorig jaar gingen we bijvoorbeeld vliegen."

Ook Barend Willem Nobel, vader van zoon Kick (9), is in de zomer de hele dag in touw. Hij is eigenaar van Hotel Restaurant Nobel, een familiebedrijf waar hij zijn eigen likeur Nobeltje verkoopt. "Die is nu ook bekend in Nederland, mede dankzij het toerisme."

"Het is nu topdrukte, maar we zijn heel blij met de gasten op het eiland", zegt Nobel. "Zonder de gasten is er hier geen welvaart. In de zomer zijn we dus heel druk. En over zes weken heeft Kick herfstvakantie. Dat is super, dan gaan we naar Ibiza."

Perfect zwemweer

De eerste schooldag voor de leerlingen van 't Ienster was gisteren bloedheet, en ook vandaag is het nog erg warm: perfect zwemweer. Maar volgens leerkracht De Jong vonden de kinderen het niet zo erg om weer te beginnen.

"Je merkt dat ze het ook wel fijn vinden om weer naar school te gaan, dat geeft wat structuur", zegt De Jong. "En het is natuurlijk ieder jaar weer spannend: een nieuwe groep, een nieuwe plek in de klas."