Regeringsleger Ethiopië valt opstandelingen aan, 'veel wapens verwoest'

Het Ethiopische regeringsleger heeft luchtaanvallen uitgevoerd op stellingen van de TPLF-militie in de opstandige regio Tigray, in het noorden van het land. Volgens premier Abiy zijn daarbij veel wapens verwoest en zijn de rebellen daardoor niet meer in staat tot een tegenaanval.

De strijders van het TPLF (Tigray People's Liberation Front) maken de dienst uit in Tigray. Een paar dagen geleden vielen ze een basis van het regeringsleger in de regio aan, volgens premier Abiy om wapens buit te maken.

De aanval op de TPLF-militie is een vergelding voor die actie, waarbij verscheidene militairen werden gedood. Het is niet duidelijk of bij de tegenaanval ook slachtoffers zijn gevallen.

Vergelding was aangekondigd

Premier Abiy had al aangekondigd dat hij de aanval op zijn militairen zou wreken. Vlak daarvoor had hij extra militairen naar de opstandige regio gestuurd.

De internationale gemeenschap heeft de strijdende partijen opgeroepen om de rust in Tigray te bewaren. Escalatie van het geweld leidt tot een grensoverschrijdende oorlog, zo wordt gevreesd.