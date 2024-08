Kool wint aan voet van Erasmusbrug ook tweede etappe Tour Femmes

Valpartijen

Twee etappes op een dag. Vroeger was dat heel gewoon. Tot 1991 was het vaste prik in de Tour de France voor mannen, waar een korte ochtendrit vaak gecombineerd werd met een (ploegen-)tijdrit in de middag.

Zo'n ochtendrit is meestal een stevige galop richting de massasprint, maar niet altijd. In de Tour van 1990 kreeg een kopgroep van vier renner meer dan tien minuten voorsprong van een slapend peloton, met grote gevolgen. De toen nog vrij onbekende Claudio Chiappucci - die vierde werd in de door Frans Maassen gewonnen rit - dankte zijn tweede plek in het eindklassement aan die onbeduidende ochtendrit.